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Chaussure Air Jordan 1 Low Method of Make pour femme - Light Orewood Brown/Noir/Steam/Blanc

Air Jordan 1 Low Method of Make

Chaussure pour femme

144,99 €
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Notre dernière série Method of Make réinvente l'inimitable AJ1 Low avec un style technique inspiré du running. On a associé du cuir premium à des empiècements en tissu et à une patte écossaise sur l'empeigne pour créer un effet de superposition. Le logo Swoosh Nike métallisé vient parfaire le look de la chaussure, avec un esprit running des années 2000.


  • Couleur affichée : Light Orewood Brown/Noir/Steam/Blanc
  • Article : IW2026-110

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

Notre dernière série Method of Make réinvente l'inimitable AJ1 Low avec un style technique inspiré du running. On a associé du cuir premium à des empiècements en tissu et à une patte écossaise sur l'empeigne pour créer un effet de superposition. Le logo Swoosh Nike métallisé vient parfaire le look de la chaussure, avec un esprit running des années 2000.

Avantages

  • Cuir véritable et cuir synthétique assurant résistance et structure.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Patte écosaisse sur l'empeigne
  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Col bas
  • Couleur affichée : Light Orewood Brown/Noir/Steam/Blanc
  • Article : IW2026-110

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

4.7 étoiles

  • Knezevic

    Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.

  • I like them but ...

    trixmix

    I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.

  • Unique.

    BernieD397273787

    In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.

Chaussure Air Jordan 1 Low Method of Make pour femme

Air Jordan 1 Low Method of Make

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