Chaussure ACG LDV pour homme

Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
Avant qu'ACG ne devienne ACG, la LDV atteignait déjà les sommets. Conçue à l'origine comme une chaussure de course de fond, la LDV a fait l'objet d'améliorations en matière de durabilité afin de pouvoir affronter les sentiers. Le modèle que nous proposons aujourd'hui conserve le mesh respirant et les semelles extérieures gaufrées adhérentes, mais il est désormais proposé par ACG, en toute cohérence. Longue vie à la Long Distance Vector.
ACG LDV
Avant qu'ACG ne devienne ACG, la LDV atteignait déjà les sommets. Conçue à l'origine comme une chaussure de course de fond, la LDV a fait l'objet d'améliorations en matière de durabilité afin de pouvoir affronter les sentiers. Le modèle que nous proposons aujourd'hui conserve le mesh respirant et les semelles extérieures gaufrées adhérentes, mais il est désormais proposé par ACG, en toute cohérence. Longue vie à la Long Distance Vector.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.
Nacho Saera
Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.
ACG LDV