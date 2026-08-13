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Bien noté
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (6 paires) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Chaussettes mi-mollet (6 paires)

29,99 €
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (6 paires) - Multicolore
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (6 paires) - Multicolore
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (6 paires) - Multicolore
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (6 paires) - Multicolore
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (6 paires) - Multicolore
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Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.


  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : HQ8021-908

Nike Everyday Elevated

29,99 €

Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.

Avantages

  • Le rembourrage au niveau du talon et de la plante du pied garantit un confort optimal.
  • Le soutien technique de la voûte plantaire et la coupe améliorée épousent la forme du pied pour une sensation de confort et de maintien incomparable.
  • Les orteils et le talon renforcés sont conçus pour résister à l'usure quotidienne.
  • Technologie Nike Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
  • Mesh intégral sur le dessus du pied pour plus de respirabilité.
  • La taille cousue sous le pied évite les erreurs de les erreurs en les rangeant.

Détails du produit

  • 67 % coton / 30 % polyester / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : HQ8021-908

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (146)

4.8 étoiles

  • Nike Crew socks

    Bethany9116a054ac9a4478ba97a0272c28dccc

    The socks are really comfortable and thanks for your help!!!

  • High quality Nike Socks

    Schema 12

    [This review was collected as part of a promotion.] These socks are so comfortable and are very popular. Nike is. Top of line product

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Such a staple!

    Buster

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and feel. Will definitely purchase again.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (6 paires)

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