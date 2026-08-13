Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (3 paires)

Quality at a fair price
Denis650120353
Can’t do wrong really quality Sox at fair price
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.
Nike Everyday Elevated
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
3.2 étoiles
Quality at a fair price
Denis650120353
Can’t do wrong really quality Sox at fair price
RafałB465688250
2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike
Good Socks
Kathy99600056
Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.
Nike Everyday Elevated