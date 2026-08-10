Chaussettes de training Nike Everyday Lightweight (3 paires)

Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Lightweight. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.
Nike Everyday Lightweight
CONFORT ANTI-TRANSPIRANT.
Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Lightweight. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.2 étoiles
Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Matteo451963682
Molto belle eh sono comodissime
Holes appear during first day of use…. Very bad qality
Vitaly970098880
Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.
Nike Everyday Lightweight