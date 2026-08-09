Chaussettes de training mi-mollet Nike Everyday Lightweight (3 paires)

Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.
Nike Everyday Lightweight
CONFORT ANTI-TRANSPIRANT.
Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.3 étoiles
Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Schlechte Qualität
Jan50706879
Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!
Très bon achat
Bene.li
Basiques et confortables
Nike Everyday Lightweight