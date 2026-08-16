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Bien noté
Chaussettes de training mi-mollet Nike Everyday Cushioned (6 paires) - Carbon Heather/Noir

Nike Everyday Cushioned

Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)

24,99 €
Carbon Heather/Noir
Blanc/Noir
Noir/Blanc
Multicolore
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Donnez le meilleur de vous-même pendant vos entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Cushioned. La semelle en molleton épais vous offre un maximum de confort pour les exercices de jambes et de musculation, tandis que la bande côtelée située au niveau de la voûte plantaire enveloppe le milieu du pied pour créer une bonne sensation de maintien.


  • Couleur affichée : Carbon Heather/Noir
  • Article : SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

MAINTIEN ET CONFORT.

Donnez le meilleur de vous-même pendant vos entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Cushioned. La semelle en molleton épais vous offre un maximum de confort pour les exercices de jambes et de musculation, tandis que la bande côtelée située au niveau de la voûte plantaire enveloppe le milieu du pied pour créer une bonne sensation de maintien.

Avantages

  • Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
  • Semelle épaisse en tissu en molleton pour plus de confort et une meilleure absorption des chocs.
  • Bande côtelée au niveau de la voûte plantaire offrant une bonne sensation de maintien.
  • Hauteur mi-mollet recouvrant la cheville et le bas du mollet.

Détails du produit

  • Composition : 67 % coton / 30 % polyester / 2 % élasthanne / 1 % nylon
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Carbon Heather/Noir
  • Article : SX7666-064

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (641)

4.5 étoiles

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Chaussettes de training mi-mollet Nike Everyday Cushioned (6 paires)

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