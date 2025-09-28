Chaussettes de football montantes Nike Dri-FIT Strike

Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé
Bénéficiez d'un maximum de confort tout au long de votre run. Pour perfectionner votre jeu de jambes ou pour dominer le terrain lors du grand match, ces chaussettes vous accompagneront dans tous vos mouvements. Elles intègrent une technologie anti-transpiration qui vous permet de rester au sec et de bénéficier d’un confort optimal.
Nike Dri-FIT Strike
Bénéficiez d'un maximum de confort tout au long de votre run. Pour perfectionner votre jeu de jambes ou pour dominer le terrain lors du grand match, ces chaussettes vous accompagneront dans tous vos mouvements. Elles intègrent une technologie anti-transpiration qui vous permet de rester au sec et de bénéficier d’un confort optimal.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.4 étoiles
Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Very nice socks but not durable.
AprilR67509476
Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.
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KathaWi
Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang
Nike Dri-FIT Strike