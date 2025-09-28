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Bien noté
Chaussettes de football montantes Nike Dri-FIT Strike - Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Dri-FIT Strike

Chaussettes de football montantes

30 % de réduction
Noir/Blanc
Blanc/Noir
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Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé

Bénéficiez d'un maximum de confort tout au long de votre run. Pour perfectionner votre jeu de jambes ou pour dominer le terrain lors du grand match, ces chaussettes vous accompagneront dans tous vos mouvements. Elles intègrent une technologie anti-transpiration qui vous permet de rester au sec et de bénéficier d’un confort optimal.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : DH6622-010

Nike Dri-FIT Strike

30 % de réduction

Bénéficiez d'un maximum de confort tout au long de votre run. Pour perfectionner votre jeu de jambes ou pour dominer le terrain lors du grand match, ces chaussettes vous accompagneront dans tous vos mouvements. Elles intègrent une technologie anti-transpiration qui vous permet de rester au sec et de bénéficier d’un confort optimal.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de profiter d'un confort total.
  • Bande autour de la voûte plantaire pour une sensation de maintien ajusté.

Détails du produit

  • 88 % polyester recyclé / 6 % élasthanne / 6 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : DH6622-010

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (16)

4.4 étoiles

  • Holes at toes

    EdwarH431951111

    At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle

  • Very nice socks but not durable.

    AprilR67509476

    Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.

  • Top

    KathaWi

    Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang

Chaussettes de football montantes Nike Dri-FIT Strike

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