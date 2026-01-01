Ceinture de trail Nike ACG GOAT

Matériaux recyclés
Nike ACG GOAT
Ceinture de trail
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
La ceinture de trail Nike ACG est conçue pour réduire les rebonds et aider à garder tes articles en sécurité pendant ton run. Un système de cordon élastique amovible crée de la place pour l'équipement supplémentaire, tandis que des boucles en silicone élastique te permettent de ranger tes bâtons pour un transport facile.
- Couleur affichée : Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Article : IQ6027-039
Nike ACG GOAT
La ceinture de trail Nike ACG est conçue pour réduire les rebonds et aider à garder tes articles en sécurité pendant ton run. Un système de cordon élastique amovible crée de la place pour l'équipement supplémentaire, tandis que des boucles en silicone élastique te permettent de ranger tes bâtons pour un transport facile.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Quatre poches intérieures et une poche zippée sécurisée pour ton téléphone et tes objets de valeur.
Détails du produit
- 81 % polyester / 19 % élasthanne
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Article : IQ6027-039
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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