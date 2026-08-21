Casquette souple AeroBill AeroAdapt Nike Dri-FIT ADV Fly

Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT ADV Fly
Casquette souple AeroBill AeroAdapt
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.
Va plus loin dans ton parcours fitness grâce à la casquette Nike Fly. Avec sa coupe sportive peu profonde, elle est idéale pour ton prochain run, exercice de renforcement ou cours de fitness. Le tissu anti-transpirant avancé et les empiècements latéraux AeroAdapt te gardent au frais dans un confort total. Et le cordon de serrage élastique à stoppeur ? Rien de plus pratique pour adapter la tenue à tes besoins du moment.
- Couleur affichée : Blanc/Anthracite/Noir
- Article : FJ0736-100
Nike Dri-FIT ADV Fly
Va plus loin dans ton parcours fitness grâce à la casquette Nike Fly. Avec sa coupe sportive peu profonde, elle est idéale pour ton prochain run, exercice de renforcement ou cours de fitness. Le tissu anti-transpirant avancé et les empiècements latéraux AeroAdapt te gardent au frais dans un confort total. Et le cordon de serrage élastique à stoppeur ? Rien de plus pratique pour adapter la tenue à tes besoins du moment.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- La technologie Nike AeroBill allie respirabilité et confort anti-transpiration pour une concentration maximale.
- La technologie Nike AeroAdapt utilise des empiècements ciblés avec fentes activées par la transpiration afin de t'aider à conserver une température optimale.
- Le cordon de serrage élastique à stoppeur est facile à régler.
- Les empiècements tissés extensibles dans quatre directions offrent une tenue confortable.
Détails du produit
- Motifs réfléchissants
- Corps / doublure avant : 100 % polyester. Empiècements : 81 % polyester / 19 % nylon.
- Lavage à la main
- Importé
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Blanc/Anthracite/Noir
- Article : FJ0736-100
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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