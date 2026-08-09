5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Cette casquette Club sans structure de profondeur moyenne mise tout sur le Swoosh. Sa visière incurvée et son logo Swoosh métallique apportent une finition soignée. Le tissu anti-transpirant est frais et confortable pour vivre à fond les journées d'été.
Nike Dri-FIT Club
Cette casquette Club sans structure de profondeur moyenne mise tout sur le Swoosh. Sa visière incurvée et son logo Swoosh métallique apportent une finition soignée. Le tissu anti-transpirant est frais et confortable pour vivre à fond les journées d'été.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
Découvre la casquette sans structure avec Swoosh métallique Nike Dri-FIT Club
La Club : une casquette de profondeur moyenne, parfaite à porter au quotidien.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Tu restes donc au sec : confort total.