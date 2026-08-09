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Bien noté
Casquette sans structure avec Swoosh métallique Nike Dri-FIT Club - Noir/Metallic Silver

Matériaux recyclés

Nike Dri-FIT Club

Casquette sans structure avec Swoosh métallique

27,99 €
Noir/Metallic Silver
Light Smoke Grey/Metallic Silver
Blanc/Metallic Silver
Midnight Navy/Metallic Silver
Pink Smoke/Metallic Gold
Camo Green/Metallic Silver
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Cette casquette Club sans structure de profondeur moyenne mise tout sur le Swoosh. Sa visière incurvée et son logo Swoosh métallique apportent une finition soignée. Le tissu anti-transpirant est frais et confortable pour vivre à fond les journées d'été.


  • Couleur affichée : Noir/Metallic Silver
  • Article : FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Cette casquette Club sans structure de profondeur moyenne mise tout sur le Swoosh. Sa visière incurvée et son logo Swoosh métallique apportent une finition soignée. Le tissu anti-transpirant est frais et confortable pour vivre à fond les journées d'été.

Avantages

  • La Club : une casquette de profondeur moyenne, parfaite à porter au quotidien.
  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Tu restes au sec et profites d'un confort total.
  • Tissu sergé offrant une sensation de douceur et de légèreté.
  • Fermeture en métal avec logo Swoosh pour ajuster facilement la tenue.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Plaque métallique à logo Swoosh
  • Fermeture à pince en métal réglable avec Swoosh en relief
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Metallic Silver
  • Article : FB5372-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (75)

4.6 étoiles

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Casquette sans structure avec Swoosh métallique Nike Dri-FIT Club

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

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Découvre la casquette sans structure avec Swoosh métallique Nike Dri-FIT Club

La Club : une casquette de profondeur moyenne, parfaite à porter au quotidien.

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Tu restes donc au sec : confort total.