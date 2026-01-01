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Casquette Nike Club Poly 5P Croatie 2026/27 Club Cap Poly 5P - Sport Red/Blanc

Croatie 2026/27 Club Cap Poly 5P

Casquette Nike Club Poly 5P

27,99 €

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Véritable classique facile à porter, la casquette Nike Club est en sergé de coton doux au fini délavé. Son design de profondeur moyenne en fait un modèle tout de suite confortable. Sa visière incurvée lui donne un look décontracté. La lanière réglable à l'arrière te permet de l'ajuster comme il faut.


  • Couleur affichée : Sport Red/Blanc
  • Article : IQ7038-614

Croatie 2026/27 Club Cap Poly 5P

27,99 €

Véritable classique facile à porter, la casquette Nike Club est en sergé de coton doux au fini délavé. Son design de profondeur moyenne en fait un modèle tout de suite confortable. Sa visière incurvée lui donne un look décontracté. La lanière réglable à l'arrière te permet de l'ajuster comme il faut.

Avantages

Tissu en sergé de coton doux et lisse pour un confort parfait toute la journée. Profondeur moyenne qui repose juste au-dessus de la tête pour une silhouette décontractée et facile à styler.

Détails du produit

  • Lanière arrière réglable avec un curseur métallique. Extrémité de la lanière qui s'insert dans le bandeau.
  • 100 % polyester.
  • Lavage à la main
  • Couleur affichée : Sport Red/Blanc
  • Article : IQ7038-614

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