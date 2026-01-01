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Casquette Nike Club 5P Chelsea 25/26 - Noir/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Casquette Nike Club 5P

27,99 €
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Modèle traditionnel de profondeur moyenne, la casquette Nike Club est facile à porter. Avec sa matière souple au fini délavé, elle est tout de suite confortable. Sa visière préformée lui donne un look casual et la lanière réglable à l'arrière te permet de l'ajuster comme il faut.


  • Couleur affichée : Noir/Vibrant Yellow
  • Article : IU3896-010

Chelsea 25/26

27,99 €

Modèle traditionnel de profondeur moyenne, la casquette Nike Club est facile à porter. Avec sa matière souple au fini délavé, elle est tout de suite confortable. Sa visière préformée lui donne un look casual et la lanière réglable à l'arrière te permet de l'ajuster comme il faut.

Avantages

  • Avec son design classique de profondeur moyenne, la casquette Nike Club est parfaite pour toutes les occasions.
  • Casquette de profondeur moyenne qui repose juste au-dessus de la tête pour un look casual et facile à porter.
  • Lanière arrière réglable avec glissière métallique. Extrémité de la lanière qui s'insère dans le bandeau.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Couleur affichée : Noir/Vibrant Yellow
  • Article : IU3896-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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