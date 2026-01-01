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Casquette de peintre souple en denim Nike Club - College Navy/Pink Foam

Matériaux recyclés

Nike Club

Casquette de peintre souple en denim

34,99 €
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La peinture à l'aérographe donne à cette casquette en denim un effet vieilli. Elle présente une visière incurvée et une coupe de profondeur moyenne pour un look classique. A


  • Couleur affichée : College Navy/Pink Foam
  • Article : IQ1314-419

Nike Club

34,99 €

La peinture à l'aérographe donne à cette casquette en denim un effet vieilli. Elle présente une visière incurvée et une coupe de profondeur moyenne pour un look classique. A

Détails du produit

  • Écusson tissé
  • Attache réglable à l'arrière
  • Fermeture à glissière en métal
  • Corps : 100 % coton. Doublure de l'empiècement avant : 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : College Navy/Pink Foam
  • Article : IQ1314-419

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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