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Cardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme - Noir/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Cardigan pour homme

114,99 €
Noir/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue
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Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce cardigan premium à double maille affiche des lignes épurées. Il intègre la technologie Dri-FIT anti-transpirante pour t'assurer un confort absolu en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : HQ6948-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce cardigan premium à double maille affiche des lignes épurées. Il intègre la technologie Dri-FIT anti-transpirante pour t'assurer un confort absolu en toutes circonstances.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Fermetures à boutons-pression pour changer facilement de style.
  • Poches avant à zip pour ranger tes objets de valeur.

Détails du produit

  • Passant de suspension au niveau de la nuque
  • Corps : 51 % polyester / 25 % modal / 15 % coton / 9 % élasthanne. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : HQ6948-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (9)

4.6 étoiles

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Cardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Complète ton look

Item 3 of 9

Confort sur mesure du matin au soir

Une nouvelle collection qui allie look sophistiqué et confort absolu.

« Le plus important, c'est de se sentir bien. »

— Aurélien Tchouaméni, footballeur 24.7

ImpossiblySoft

Conçu pour garantir une sensation de confort toute la journée, ce tissu à double maille est incroyablement doux.

Confort absolu

Pour les athlètes, la performance fait partie du quotidien. Ajoute cette matière haute performance et ultra-douce à ton dressing, pour encore plus de confort