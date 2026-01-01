Cardigan de golf ample Nike Fairway Fresh pour homme

Nike Fairway Fresh
Cardigan de golf ample pour homme
Certains parcours sont difficiles, quoi qu'on en dise. Inspiré de la topographie de l'un des plus beaux parcours d'Angleterre, l'imprimé écossais de ce cardigan confortable réinvente le camouflage à travers le prisme du golf. Sa coupe ample et sa conception douce en double maille en font un incontournable sur le green comme au quotidien.
- Couleur affichée : Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Article : IO0687-104
Nike Fairway Fresh
Certains parcours sont difficiles, quoi qu'on en dise. Inspiré de la topographie de l'un des plus beaux parcours d'Angleterre, l'imprimé écossais de ce cardigan confortable réinvente le camouflage à travers le prisme du golf. Sa coupe ample et sa conception douce en double maille en font un incontournable sur le green comme au quotidien.
Avantages
- Le tissu en maille jacquard de poids moyen offre une sensation de douceur et de chaleur et un drapé subtil.
- L'imprimé intégral présente une vue aérienne de certains des trous de golf les plus mémorables.
Détails du produit
- Fermeture à bouton
- 70 % polyester / 10 % acrylique / 10 % rayonne / 7 % laine / 3 % élasthanne.
- Lavable à la main à l'eau froide
- Importé
- Couleur affichée : Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Article : IO0687-104
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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