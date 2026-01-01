Boxer en coton avec taille colorée Dri-FIT Nike pour pré-ado (lot de 3)

Nike
Boxer en coton avec taille colorée Dri-FIT pour pré-ado (lot de 3)
À l'école, à la salle de sport ou sur le terrain, ce boxer est ton atout pour donner le meilleur de toi-même. Il est confectionné dans un jersey de coton extensible et respirant. La taille élastique est confortable et la pochette fermée à deux épaisseurs assure un maintien ciblé.
- Couleur affichée : Energy
- Article : IZ7488-300
Nike
À l'école, à la salle de sport ou sur le terrain, ce boxer est ton atout pour donner le meilleur de toi-même. Il est confectionné dans un jersey de coton extensible et respirant. La taille élastique est confortable et la pochette fermée à deux épaisseurs assure un maintien ciblé.
Détails du produit
- Comprend 3 boxers
- 95 % coton / 5 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Energy
- Article : IZ7488-300
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike.
Nike