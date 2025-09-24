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Bob Nike Apex Electric - Dark Obsidian/Football Grey

Matériaux recyclés

Nike Apex Electric

Bob

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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Ce bob carré est orné d'un logo portant l'écriture manuscrite du légendaire Bill Bowerman. Avec sa protection à 360 degrés, ce bob de profondeur moyenne ne va plus te quitter.


  • Couleur affichée : Dark Obsidian/Football Grey
  • Article : HJ4395-475

Nike Apex Electric

30 % de réduction

Ce bob carré est orné d'un logo portant l'écriture manuscrite du légendaire Bill Bowerman. Avec sa protection à 360 degrés, ce bob de profondeur moyenne ne va plus te quitter.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Dark Obsidian/Football Grey
  • Article : HJ4395-475

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (3)

5 étoiles

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Bob Nike Apex Electric

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