Bob Nike ACG Apex

Nike ACG Apex

38,49 € 54,99 € 30 % de réduction

Une couverture réglable et un design compressible : ce n'est pas un bob ordinaire. Il a été inspiré par notre voyage dans les montagnes des Dolomites, où nous avons constaté la nécessité d'un équipement adaptable. Lorsqu'il fait chaud et que tu veux sentir la brise, retire le haut pour exposer une couronne en maille. Il se met à pleuvoir ? Mets-toi à l'abri sous le bord déperlant qui fait tout le tour de ta tête.

Bob Apex

Le bob Apex à profondeur moyenne protège à 360 degrés.

Modèle repliable

Si tu n'as pas besoin de protection supplémentaire, recherche les étiquettes « Pack it in » et « Pack it out ». Utilise les boutons-pression près de ces étiquettes pour remballer ce chapeau dans une pochette compacte et légère.

Design soigné

Un mousqueton ajoute une touche ACG classique et te permet de clipser le chapeau à l'extérieur de votre sac pour le transporter facilement. Avec sa sangle réglable sous le menton, tu peux l'ajuster comme tu veux.