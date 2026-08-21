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Bob Dri-FIT Nike Apex - Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Bob Dri-FIT

37,99 €
Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/Blanc/Anthracite/Blanc

Le bob Apex à profondeur moyenne te protège à 360 degrés. Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.


  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Article : HJ3683-010

Nike Apex

37,99 €

Le bob Apex à profondeur moyenne te protège à 360 degrés. Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Avantages

  • Tissu en coton et en nylon doux et légèrement extensible.
  • Cordon de serrage réglable pour une tenue personnalisée.

Détails du produit

  • Boucles d'accrochage autour de la couronne
  • Œillets brodés
  • 67 % coton / 29 % nylon / 4 % élasthanne
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Article : HJ3683-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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