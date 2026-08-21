Bob Dri-FIT Nike Apex

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Nike Apex
Bob Dri-FIT
37,99 €
Le bob Apex à profondeur moyenne te protège à 360 degrés. Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Couleur affichée : Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Article : HJ3683-010
Nike Apex
37,99 €
Le bob Apex à profondeur moyenne te protège à 360 degrés. Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Avantages
- Tissu en coton et en nylon doux et légèrement extensible.
- Cordon de serrage réglable pour une tenue personnalisée.
Détails du produit
- Boucles d'accrochage autour de la couronne
- Œillets brodés
- 67 % coton / 29 % nylon / 4 % élasthanne
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Article : HJ3683-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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