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Beşiktaş J.K. Short en maille Nike Football pour homme - Noir/Bright Crimson/Bright Crimson

Matériaux recyclés

Beşiktaş J.K.

Short en maille Nike Football pour homme

54,99 €
Noir/Bright Crimson/Bright Crimson
Blanc/Noir/Noir
Noir/Blanc/Blanc
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Inspiré de ce que ton équipe porte sur le terrain, ce short intègre une technologie anti-transpirante pour te permettre de rester au sec et de bénéficier d'un confort optimal quand tu représentes le Beşiktaş.


  • Couleur affichée : Noir/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Article : IZ6031-011

Beşiktaş J.K.

54,99 €

Inspiré de ce que ton équipe porte sur le terrain, ce short intègre une technologie anti-transpirante pour te permettre de rester au sec et de bénéficier d'un confort optimal quand tu représentes le Beşiktaş.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Article : IZ6031-011

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe slim : profilée et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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