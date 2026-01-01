Bandeau à nouer Nike Tennis Premier

Nike
Bandeau à nouer Tennis Premier
Ce bandeau à nouer Nike retiens tes cheveux et la sueur en même temps. Avec sa technologie anti-transpiration et son coton respirant, il t'aide à rester au sec tout en profitant d'un confort optimal, sets après sets.
- Couleur affichée : Blanc/Noir
- Article : IW5822-101
Nike
Ce bandeau à nouer Nike retiens tes cheveux et la sueur en même temps. Avec sa technologie anti-transpiration et son coton respirant, il t'aide à rester au sec tout en profitant d'un confort optimal, sets après sets.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- 59 % coton / 37 % polyester / 4 % élasthanne
- Swoosh Nike appliqué par transfert thermique
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Noir
- Article : IW5822-101
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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