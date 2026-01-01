Ballon Nike Pitch Angleterre 2026/27 Pitch Ball

Angleterre 2026/27 Pitch Ball
Ballon Nike Pitch
Vis à fond ta passion avec le ballon de foot Nike Pitch. Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.
- Couleur affichée : Blanc/Obsidian
- Article : IQ7531-100
Angleterre 2026/27 Pitch Ball
Vis à fond ta passion avec le ballon de foot Nike Pitch. Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.
Avantages
Revêtement cousu à la machine pour optimiser la forme, les sensations et la résistance. Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et une préservation de la forme.
Détails du produit
- Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.
- 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % caoutchouc / 5 % élasthanne
- Couleur affichée : Blanc/Obsidian
- Article : IQ7531-100
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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