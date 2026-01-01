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Ballon Nike Pitch Angleterre 2026/27 Pitch Ball - Blanc/Obsidian

Angleterre 2026/27 Pitch Ball

Ballon Nike Pitch

24,99 €

Vis à fond ta passion avec le ballon de foot Nike Pitch. Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.


  • Couleur affichée : Blanc/Obsidian
  • Article : IQ7531-100

Angleterre 2026/27 Pitch Ball

24,99 €

Vis à fond ta passion avec le ballon de foot Nike Pitch. Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.

Avantages

Revêtement cousu à la machine pour optimiser la forme, les sensations et la résistance. Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et une préservation de la forme.

Détails du produit

  • Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.
  • 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % caoutchouc / 5 % élasthanne
  • Couleur affichée : Blanc/Obsidian
  • Article : IQ7531-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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