Ballon Nike Academy Brésil 2026/27 Academy Ball

Brésil 2026/27 Academy Ball

32,99 €

Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.

Avantages Technologie de rainures moulées Nike Aerowsculpt qui dévient la circulation de l'air autour du ballon, pour réduire les frottements et améliorer la stabilité de la trajectoire.