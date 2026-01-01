Ballon Nike Academy Brésil 2026/27 Academy Ball

Brésil 2026/27 Academy Ball
Ballon Nike Academy
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Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.
- Couleur affichée : Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Article : IQ7564-724
Brésil 2026/27 Academy Ball
Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.
Avantages
Technologie de rainures moulées Nike Aerowsculpt qui dévient la circulation de l'air autour du ballon, pour réduire les frottements et améliorer la stabilité de la trajectoire.
Détails du produit
- Revêtement texturé pour un toucher de balle homogène lors des passes, des tirs et des dribbles. Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et une préservation de la forme.
- 67 % caoutchouc / 10 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 10 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- Couleur affichée : Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Article : IQ7564-724
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