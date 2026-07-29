Ballon de foot Nike Control

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de foot Control comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique. Technologie All Conditions Control (ACC) pour une texture adhérente par temps sec ou humide.
Nike Control
Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de foot Control comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique. Technologie All Conditions Control (ACC) pour une texture adhérente par temps sec ou humide.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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5 étoiles
Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control