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Ballon de foot Nike Control - Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Nike Control

Ballon de foot

139,99 €

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de foot Control comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique. Technologie All Conditions Control (ACC) pour une texture adhérente par temps sec ou humide.


  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0618-100

Nike Control

139,99 €

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de foot Control comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique. Technologie All Conditions Control (ACC) pour une texture adhérente par temps sec ou humide.

Avantages

  • Les couleurs contrastées améliorent le suivi visuel du ballon.
  • Positionnement stratégique de l'encre pour une meilleure adhérence tout en améliorant les propriétés aérodynamiques.

Détails du produit

  • 37 % polyuréthane (PU) / 33 % caoutchouc / 20 % polyester / 10 % rayonne
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0618-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Ballon de foot Nike Control

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