Ballon de foot Nike Academy Plus

Nike Academy Plus
Ballon de foot
Tu veux optimiser ton contrôle du ballon ? Choisis le ballon Academy Plus pour ta prochaine frappe. Conçu avec notre technologie innovante OmniSculpt, ce ballon présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir.
- Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
- Article : IQ0640-100
Nike Academy Plus
Tu veux optimiser ton contrôle du ballon ? Choisis le ballon Academy Plus pour ta prochaine frappe. Conçu avec notre technologie innovante OmniSculpt, ce ballon présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir.
Détails du produit
- Conception à douze panneaux
- 60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 12 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
- Article : IQ0640-100
Livraison et retours
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