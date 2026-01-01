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Ballon de foot Nike Academy Elite - Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Nike Academy Elite

Ballon de foot

64,99 €

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de football Academy Elite comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, tir après tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.


  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0639-100

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Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de football Academy Elite comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, tir après tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.

Détails du produit

  • 47 % caoutchouc / 34 % polyuréthane (PU) / 14 % polyester / 3 % nylon / 2 % rayonne
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0639-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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