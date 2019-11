Comment aimer courir ?

Entretenez la flamme

Célébrez chaque nouveau run

Il est trop tôt et vous êtes bien au chaud au fond de votre lit. Ou la journée a été longue et vous voulez juste vous affaler dans votre canapé. Mais vous enfilez quand même vos chaussures. Le plus dur dans chaque run ? C'est de se lancer. « Prenez une minute pour vous féliciter de ça, explique le Coach. Une fois les 100 premiers mètres passés, tout devient plus facile. »

Acceptez vos mauvais runs

Soyons honnêtes : vous ne ressentirez pas forcément cette fameuse ivresse du coureur à chaque run. Et c'est normal. « Si vous voulez mesurer votre réussite et vos progrès, rien de mieux que d'aller au bout d'un mauvais run. Ça montre que vous êtes fort physiquement et mentalement », précise le Coach.

Intégrez d'autres exercices pour vous renforcer

« Rester en forme demande du travail », prévient le Coach. Préparer les muscles que le running ne renforce pas peut vous aider à courir plus loin et plus longtemps. Le renforcement de la ceinture abdominale et des hanches et la tonification du haut du corps sont indispensables pour supporter les kilomètres parcourus. L'application Nike Training Club propose des entraînements spécialement conçus pour développer votre force et votre équilibre et améliorer votre souplesse.

Écoutez votre corps

Un gros petit-déjeuner après un long run ? Faites-vous plaisir. Vous avez besoin de vous allonger par terre pendant 10 minutes ? Pas de souci. « Pour rester motivé, il faut que ce soit fun, affirme le Coach. Célébrer vos exploits est un élément clé de la récupération. » Prenez au moins une minute pour mesurer ce que votre corps est capable de faire.