Wrap au poulet copieux et sain

Wrap au poulet copieux
Nutrition
Dernière mise à jour : 11 juin 2020
Par Nike Training
Réalisez un repas copieux et délicieux en seulement 30 minutes. Pour 4 personnes.
Testez cette délicieuse recette saine et copieuse de wrap au poulet. Facile à réaliser, elle est également riche en protéines pour faire le plein d'énergie.
Un repas équilibré et copieux à base de poulet, de tortillas et de petits pois qui ne vous laissera pas sur votre faim. Sans noix.
Ingrédients
616 g de filet de poulet
15 ml d'huile d'olive
450 g de petits pois
225 g de fromage à la crème
1 oignon rouge
300 g de mélange de salade
8 tortillas de blé complet
Instructions
- Préchauffez le four à 425 ºF.
- Si vos petits pois sont congelés, faites-les décongeler dans un bol.
- Mélangez de l'huile d'olive, du sel et des épices de votre choix avec le poulet. Placez le poulet sur une plaque et faites-le rôtir pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'il soit cuit. Découpez-le finement et réservez.
- Utilisez une fourchette pour écraser les petits pois avec le fromage à la crème. Salez et poivrez à votre convenance. Découpez finement l'oignon. Étalez le mélange petits pois/fromage à la crème sur les tortillas et ajoutez le poulet, la salade et l'oignon. Passez les tortillas au grill pour rendre cette recette encore plus délicieuse. Bon appétit !
Instructions
- Préchauffez le four à 220 ºC.
- Si vos petits pois sont congelés, faites-les décongeler dans un bol.
- Mélangez de l'huile d'olive, du sel et des épices de votre choix avec le poulet. Placez le poulet sur une plaque et faites-le rôtir pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'il soit cuit. Découpez-le finement et réservez.
- Utilisez une fourchette pour écraser les petits pois avec le fromage à la crème. Salez et poivrez à votre convenance. Découpez finement l'oignon. Étalez le mélange petits pois/fromage à la crème sur les tortillas et ajoutez le poulet, la salade et l'oignon. Passez les tortillas au grill pour rendre cette recette encore plus délicieuse. Bon appétit !
Informations de nutrition par portion
526 calories
55 g de glucides
45 g de protéines
13 g de lipides