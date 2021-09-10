Un entraînement adapté à votre cycle ?

Quelques indications : le jour 1 correspond au premier jour de vos règles. C'est la phase la plus nuancée de votre cycle. Certaines femmes se sentent débordantes d'énergie (les taux d'œstrogènes et de progestérone sont au plus bas pendant cette période), tandis que d'autres sont chamboulées par les symptômes, décrit Stacy Sims.



Si vous vous sentez en forme, voici ce que vous pouvez faire pour tirer pleinement parti de cette phase pendant laquelle votre taux d'hormones est faible :

Allez-y à pleine intensité.

Sur le plan physiologique, vous êtes en position idéale pour vous donner à fond. C'est donc le moment idéal pour vous lancer dans un entraînement HIIT et des sprints de folie. Soulevez de la fonte.

Attaquez-vous à des haltères lourds. Les changements métaboliques que vous subissez permettent à vos muscles de récupérer plus rapidement de la mise en tension.

Ce n'est pas votre cas ? Si vous êtes sujette à des symptômes de type crampes, esprit embrumé ou problèmes gastriques, attendez qu'ils se calment avant de vous lancer dans une séance de haute intensité (et consommez des aliments anti-inflammatoires riches en calcium et en vitamines D et B, tels que des bananes, du yaourt nature ou des légumes-feuilles verts, conseille Stacy Sims). Essayez plutôt certaines des activités suivantes dont l'intensité est plus modérée :

Faites une promenade.

La tentation est forte de se rouler en boule dans le canapé (et on vous le recommande aussi !), mais une sortie peut faire du bien, tant sur le plan physique que sur le plan mental, rappelle Stacy Sims. Allez faire une promenade ou un run court, par exemple jusqu'à votre café préféré. Cette mise en action stimulera la libération d'endorphines, les antidouleurs naturels de votre corps. Pratiquez une activité douce.

Activer la circulation sanguine peut aider à soulager la douleur. Et le yoga est une excellente activité pour y parvenir. Optez pour une variante plus lente et plus douce comme le Yin ou le Hatha. Et répétez-vous des mantras simples et stimulants pour redynamiser votre corps et votre esprit.

Quel que soit votre état de forme, profitez-en pour dormir plus. Votre température corporelle est plus basse, ce qui peut conduire à un sommeil plus profond, selon Stacy Sims. (Prenez une bouillotte ou un coussin chauffant si les crampes vous empêchent de vous endormir).