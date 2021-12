Un entraînement adapté à votre cycle ?

Toutes les femmes ont des œstrogènes (qui permettent notamment la reproduction) et de la progestérone (qui prépare votre utérus à une éventuelle grossesse). Leur niveau fluctue régulièrement, ce qui peut affecter votre façon de bouger, de penser et de vous sentir, non seulement pendant vos règles, mais tous les jours de votre cycle, explique Dr Georgie Bruinvels, chercheuse pour l'entreprise d'analyses biologiques Orreco. Ceci explique pourquoi un jour vous avez l'impression d'avoir une énergie débordante, et le lendemain, vous restez dans le canapé et vous pleurez en voyant la publicité d'un refuge pour animaux.



Cette fluctuation peut également affecter la façon dont votre corps s'adapte à l'exercice, et cela peut être positif. Cela signifie que chaque jour du mois, vous pourriez peut-être élaborer un planning et un programme d'entraînement adapté pour obtenir les résultats que vous souhaitez. « S'adapter à son cycle consiste à ajuster son programme d'entraînement et de nutrition en fonction de la fluctuation du niveau hormonal afin d'optimiser ses facultés physiques, mentales et émotionnelles », explique Dr Stacy Sims, experte en physiologie des athlètes féminines et auteure de Roar, un guide de nutrition basé sur la physiologie et d'entraînement pour les femmes actives. Bien que la recherche sur l'adaptation de votre entraînement à votre cycle soit en constante évolution, il peut y avoir des avantages à la mettre en pratique.



Si vous souhaitez suivre votre rythme naturel (autrement dit, sans contraception hormonale, car la plupart de ces traitements affectent les changements hormonaux et nécessitent donc une approche différente), cette carte menstruelle développée par Stacy Sims vous guidera dans les différentes phases de votre cycle. Gardez simplement à l'esprit que tous les corps et les cycles sont différents, donc les résultats ne sont pas garantis. Néanmoins, essayer une nouvelle routine pourrait représenter un changement de rythme bienvenu. Vous pourriez également découvrir de nouvelles informations sur ce qui fait que votre corps se sent bien.