Cinq sweats à capuche Nike chauds pour l'hiver
Guide d'achat
Des pulls en Fleece confortables aux sweats zippés classiques, ces cinq modèles de sweat à capuche Nike te tiendront bien chaud tout l'hiver.
En hiver, mieux vaut privilégier les vêtements chauds et faciles à enlever. Par temps froid, un pull chaud ou un sweat à capuche avec zip sont parfaits. Ils peuvent être portés sous un manteau d'hiver pour plus d'isolation ou seuls avec une tenue confortable et décontractée.
Les sweats à capuche les plus chauds de Nike intègrent une technologie de régulation de la chaleur, des tissus duveteux, des poches à zip et des capuches réglables. Parfaits pour les entraînements en hiver ou pour le quotidien. Lis ce guide pour en savoir plus sur les meilleurs sweats à capuche d'hiver de Nike.
(Contenu apparenté : Découvre les pantalons de survêtement Nike les plus chauds)
Cinq modèles de sweats à capuche Nike chauds
1. Sweats à capuche Nike Therma-FIT ADV
Pour un sweat à capuche Nike résistant conçu avec une technologie qui te protège du froid, opte pour le sweat à capuche Nike Therma-FIT ADV. Les matières innovantes régulent la chaleur pour un confort optimal.
Différents sweats intègrent la technologie Nike Therma-FIT ADV. Par exemple, les sweats à capuche courts en Fleece avec ourlet cintré ou encore les modèles d'entraînement hautes performances avec zip latéral pour une aération modulable. Quel que soit le modèle, tous les sweats à capuche de cette collection sont conçus pour apporter un maximum de chaleur.
Le sweat à capuche Nike Forward est idéal pour les athlètes qui se soucient du développement durable. Ce sweat est équipé de la technologie de thermo-régulation Nike Therma-FIT ADV, et présente la dernière innovation de Nike en matière de vêtements.
Nike Forward utilise une technique efficace d'aiguilletage plutôt que les processus traditionnels de tricot et de tissage pour fabriquer des tissus confortables, doux et isolants avec des matières recyclées. La première collection émet en moyenne 75 % de carbone en moins par rapport aux matières en maille classiques.
2. Sweats à capuche Nike Dri-FIT
Intégrée à de nombreux vêtements de sport Nike, dont les sweats, la technologie Nike Dri-FIT est conçue pour disperser l'humidité sur toute la surface du tissu et favoriser une évaporation rapide.
Les sweats à capuche Nike Dri-FIT sont parfaits pour les entraînements d'hiver, car ils ne retiennent pas la transpiration quand le corps se réchauffe. Finie la sensation de vêtements humides après un entraînement intense. Ces sweats à capuche peuvent aussi facilement être portés sous un coupe-vent ou une veste de pluie, pour s'entraîner par tous les temps même sous la neige.
3. Sweats à capuche Nike Tech Fleece
Pour un sweat à capuche Nike premium, stylé et qui te garde au chaud, découvre la collection Nike Tech Fleece. Ces sweats (et leurs bas assortis) sont légers et chauds, sans être trop volumineux. Ils présentent aussi des poches à zip pratiques. Ils sont disponibles dans une large gamme de couleurs, pour homme, femme et enfant.
4. Sweats à capuche Nike Club Fleece
Similaires aux modèles Tech Fleece, les sweats à capuche Nike Club Fleece sont des classiques à porter avec tout. Ils peuvent facilement être superposés pour apporter de la chaleur à n'importe quelle tenue. La principale différence entre les deux matières Fleece est que le Club Fleece est un tissu Fleece ultra-doux et brossé au look confortable et décontracté.
Certains modèles présentent des bordures côtelées au niveau des poignets et de l'ourlet. La plupart présentent une poche kangourou classique. Tu trouveras aussi des modèles à zip et des versions avec un col cheminée. Pour un look confortable et décontracté, le sweat Club Fleece est fait pour toi.
Tout comme le Tech Fleece, tu peux coordonner ton sweat à capuche Club Fleece aux bas assortis.
5. Sweats à capuche en tissu Fleece Nike Phoenix
Longs jusqu'au genou, à zip ou encore oversize, les sweats en tissu Fleece Nike Phoenix pour femme affichent un look simple et confortable, qui revisite le sweat à capuche en Fleece classique.
La plupart des sweats à capuche en tissu Fleece Phoenix présentent une coupe ample. Avec leur tissu Fleece ultra-doux brossé et leur design ample, ces sweats à capuche offrent chaleur et confort.
Rédaction : Julia Sullivan