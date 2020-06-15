Nous savons tous que les enfants adorent les jeux. Mais il paraîtrait que les adultes s'y prêtent eux aussi volontiers. Alors, pour cet entraînement, que tout le monde rejoigne la partie ! Inventez une histoire rocambolesque pour expliquer à votre famille que le sol se transforme en lave. Vous pouvez commencez l'entraînement comme à l'ordinaire en réalisant des fentes et des squats sur le « sol normal ». Mais, dès que l'un d'entre vous s'écrit « Sol brûlant ! » tout le monde doit s'arrêter et sauter sur le canapé (ou tout autre objet à proximité) afin de tenir ses pieds à distance du sol brûlant.



Quand la « lave » s'est éteinte, vous pouvez dire à tout le monde de revenir au sol pour faire la chenille et des sauts en étoile. Mais pas pour longtemps ! Car le sol peut se retransformer à tout moment (dès que quelqu'un donne le signal). Toute la famille doit rester sur ses gardes en permanence et se tenir prête à bondir.