Comment vous auto-encourager pour atteindre vos objectifs

Ceci n'est qu'une illustration de la façon dont on vous incite, subtilement mais stratégiquement et régulièrement, à faire des choix précis (bons ou mauvais) sans même que vous en ayez conscience. Les experts appellent ce phénomène « l'incitation ». Cependant, vous pouvez employer cette méthode sur vous-même pour vous amener à prendre des décisions plus saines et plus proactives par le biais de l'auto-incitation.



« L'auto-incitation, c'est prendre conscience de tous ces petits détails qui influencent votre comportement, avec pour objectif de reprendre le contrôle sur vous-même », explique Samuli Reijula, conférencier en philosophie théorique à l'Université de Helsinki, en Finlande, et coauteur d'une étude récente sur le concept, publiée dans la revue « Behavioural Public Policy ». Selon lui, il n'est pas question de maîtrise de soi ou de restrictions au sens strict. Il s'agit de se faciliter la vie pour les choses que vous voulez faire et de se compliquer la tâche pour celles que vous ne voulez pas faire, en vous mettant des barrières ou en les éliminant au besoin.



Selon Samuli Reijula, résister aux tentations en ayant recours à sa seule volonté peut être épuisant. Lorsque nous sommes tiraillés entre deux envies contradictoires, comme s'emparer d'un paquet de bonbons parce que cela donne envie ou ne pas en acheter pour ne pas consommer de sucre ajouté, nous n'agissons pas toujours dans notre meilleur intérêt. (Sans parler de l'énergie que nous dépensons en délibérations internes.) « Mais vous avez le pouvoir de réfléchir et d'anticiper cela afin d'éviter ce genre de luttes internes inutiles et de vous mettre sur la voie de la réussite », affirme-t-il.