Réorientez votre dialogue intérieur

Imaginez qu'après un match vraiment mauvais ou une piètre performance, votre dialogue intérieur soit exclusivement négatif, vous entraînant dans un puits de honte, de critique et d'auto-flagellation », explique la professeure. Il en va de même lorsque vous rencontrez l'échec dans d'autres situations, comme un entraînement manqué ou le regret d'avoir consommé tel ou tel aliment. Si vous vous dites que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais, cela ne vous motive pas à réessayer. Un dialogue intérieur négatif vous fait vous sentir tellement mal que vous ne voulez plus jamais retenter votre chance, ce qui vous éloigne encore plus de vos objectifs.



Au fil de ses recherches, Angela Duckworth a élaboré une stratégie en deux temps pour développer un dialogue intérieur positif qui vous remet sur les rails. Le premier temps est dédié à l'acceptation consciente, sans jugement ni culpabilisation : il s'agit de reconnaitre simplement l'imperfection. Par exemple, j'ai trop dormi et je ne me suis pas entraîné hier. Le second temps correspond à celui de l'auto-compassion. Pour cette étape, « pensez à ce que votre mère, votre meilleur ami, ou toute personne qui vous aime aurait dit de votre faux pas », conseille Angela Duckworth. Leur discours serait probablement empreint de compassion, d'amour, d'encouragements et de compréhension, sans pour autant vous excuser totalement. Ces personnes vous inviteraient aussi certainement à réfléchir « aux leçons à tirer de cet échec, et aux solutions à mettre en œuvre pour mieux réussir la prochaine fois. » Essayez ensuite de tenir ce discours envers vous-même, en vous disant par exemple : « je suis déçu d'avoir séché l'entraînement hier, mais ce n'était rien qu'une fois et j'étais sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs jusqu'à présent. Ce soir, je réglerai mon réveil dix minutes plus tôt, comme ça, même si je mets un rappel une fois demain matin, j'aurai toujours le temps de faire mon entraînement. » Vous entretenez là le dialogue intérieur d'une personne déterminée, qui va rapidement rebondir et se remettre au travail.