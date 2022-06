Recettes d'athlètes : la pizza aux aubergines de Colleen Quigley

Préchauffez le four à 500 degrés Fahrenheit. Coupez l'aubergine en rondelles de ¼ pouce d'épaisseur ou en demi-lunes. Saupoudrez les tranches de sel et déposez-les sur une grille placée au-dessus d'une plaque de cuisson ou sur quelques feuilles de papier essuie-tout afin d'évacuer l'excès d'eau. Pendant ce temps, faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive dans la grande sauteuse à feu moyen-élevé, puis ajoutez le chou frisé et faites-le sauter, en le retournant avec les pinces, pendant environ 4 minutes. Salez et poivrez. Réservez le chou frisé.



Répartissez les tranches d'aubergine sur la plaque, arrosez d'huile d'olive et faites rôtir pendant 5 à 6 minutes en les retournant à mi-cuisson. Pendant ce temps, saupoudrez la farine sur une surface propre. Étalez la pâte à pizza et, à l'aide de votre rouleau à pâtisserie et de vos mains, commencez à la travailler pour obtenir un cercle de 12 pouces. Versez un filet d'huile d'olive sur la plaque à pizza, transférez soigneusement la pâte sur la plaque et versez un filet d'huile d'olive sur le dessus.



Sortez l'aubergine du four. Déposez la ricotta sur la pâte à pizza. Baissez le four à 450 °F. Disposez l'aubergine et le chou frisé sur la pâte à pizza, puis salez et poivrez. À l'aide du côté large de votre râpe ou d'une mandoline, émincez l'ail en fines lamelles. Garnissez la pâte à pizza avec l'asiago.



Faites cuire la pizza pendant 12 minutes. Recouvrez d'ail ciselé, cassez les œufs sur le dessus et faites cuire pendant 3 minutes supplémentaires ou jusqu'à ce que les blancs soient cuits. Pendant ce temps, ajoutez le vinaigre balsamique et la cassonade dans la petite casserole et fouettez à feu moyen-élevé jusqu'à ce que le mélange commence à épaissir. Retirez la pizza du four, arrosez d'une cuillerée de réduction de vinaigre balsamique, saupoudrez de levure nutritionnelle et terminez par du sel et du poivre.