Quel est le meilleur moyen de calculer la distance que vous avez courue ?

Les traceurs de fitness portables avec GPS sont pratiques, car ils vous fournissent de nombreuses données dès l'instant où vous les portez. Mais ils offrent bien plus que cela : des options premium vous permettent de fixer des objectifs de fitness et de bien-être que le running peut vous aider à atteindre. Vous pouvez suivre vos statistiques de fitness sur une certaine période pour voir les progrès et mieux faire le lien entre votre activité physique (running, marche, etc.) et votre santé.

Certains traceurs GPS portables intègrent même des applications de fitness qui vous permettent d'avoir un suivi avec un coach virtuel. Ce « partenaire » virtuel peut vous donner des conseils sur votre programme de running individuel et vous motiver à donner le meilleur à chaque kilomètre.

La montre Apple Watch Nike, par exemple, possède de nombreux atouts. Elle offre toutes les fonctionnalités d'une Apple Watch, avec en plus l'accès à l'application Nike Run Club directement sur la montre (vous pouvez également télécharger NRC sur votre téléphone, si vous préférez). L'application Nike Run Club vous permet de suivre vos entraînements et d'écouter les runs audio avec un coach qui vous donne des conseils et vous encourage pendant votre run. En plus, avec l'Apple Watch Nike, vous pouvez choisir parmi des cadrans exclusifs et des bracelets de sport Nike dédiés.

En vous permettant d'établir un lien entre la distance, le rythme cardiaque, l'allure et d'autres données, les traceurs de fitness aident à brosser un tableau complet de l'impact que le running peut avoir sur votre santé. Les traceurs de fitness avec GPS effectuent des analyses et des calculs en temps réel. Vous devez simplement penser à charger le vôtre et le prendre avec vous avant de vous lancer dans votre run quotidien.