Qu'est-ce que l'insomie aigüe et comment s'en défaire ?

Des effets rapidement perceptibles

Quelques nuits de sommeil perturbé çà et là dans la semaine ne semblent pas insurmontables, mais leurs conséquences peuvent avoir un impact sur vos performances et votre bien-être. Selon une étude publiée dans la revue Sleep, si vous pouvez aisément vous sentir dépassé ou irritable lorsque vous accumulez quelques nuits sans sommeil, les personnes touchées par l'insomnie aiguë voient leurs phases de sommeil profond écourtées et se privent ainsi du sommeil réparateur qui permet à leur corps de récupérer et de se régénérer. À l'évidence, l'insomnie nuit donc à une bonne récupération entre les entraînements, et elle ne fournit pas non plus l'énergie nécessaire pour envisager sereinement votre prochaine séance.



« Dans le cas d'une performance de haut niveau, certaines études montrent que la capacité de jugement et le temps de réaction peuvent se retrouver altérés ne serait-ce que par une ou deux nuits de sommeil perturbé », explique le docteur Green. Que vous soyez un athlète ou que vous ayez simplement besoin de conduire (votre cerveau travaille plus que vous ne l'imaginez pendant la conduite), si votre vivacité d'esprit habituelle n'est pas au rendez-vous, vous pourriez laisser la balle s'échapper, faire tomber vos haltères ou, pire encore, vous mettre en danger.



Les chercheurs n'ont pas véritablement d'explications à ce phénomène, mais celui-ci est probablement lié au temps de sommeil total, ajoute-t-elle. « Des preuves solides démontrent que la plupart des adultes ont besoin d'un minimum de sept heures de sommeil par nuit pour conserver un niveau de performance optimal, précise le docteur Green. Si votre temps de sommeil baisse de manière régulière, ou de manière brutale même sur une courte période, vous en ressentirez les conséquences. »