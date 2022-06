Qu'est-ce que l'action anti-transpiration et comment ça marche ?

Pendant l'exercice, la sueur est évacuée par votre peau et se dépose sur les fibres de votre tee-shirt. Si celui-ci est fabriqué dans un tissu naturel comme le coton, l'humidité est absorbée par les fibres. Le tee-shirt est alors humide et lourd.



Les tissus anti-transpiration, comme le polyester, utilisent un processus appelé « action capillaire ». Les fibres maintiennent la sueur à la surface et, tels des canaux, transportent la sueur vers la couche extérieure de votre tee-shirt. De là, la sueur s'évapore dans l'air. « Vous êtes alors parfaitement au sec et ne sentez pas la transpiration », explique Christine Wang, fondatrice de TheSkiGirl.com.



Au fil du temps, en affinant les fibres, les fabricants de vêtements ont amélioré l'efficacité des tee-shirts anti-transpiration tant pour homme que pour femme. « Plus le diamètre est faible, plus il y a de fibres individuelles dans un fil, ce qui signifie qu'il y a plus de petits canaux par lesquels la sueur peut s'écouler », explique Janet Brady, professeur associé de technologie des matériaux à l'université Thomas Jefferson. Résultat : les fibres évacuent l'humidité et vous vous sentez plus au sec et au frais.



Sur certains tee-shirts, une finition hydrophile (qui aime l'eau) est appliquée sur le côté du tissu en contact avec la peau. « Cette finition permet d'évacuer très rapidement l'humidité de la peau en la transportant vers les fibres qui n'auront alors plus qu'à faire leur travail », explique le Pr Brady.



Voir la collection complète de tee-shirts et de hauts Nike Dri-FIT.