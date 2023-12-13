Parlons capacités physiques

Chaque être est unique, et il n'y a pas deux corps identiques. En tant que coachs et parents, reconnaissons et respectons tous les physiques et célébrons toutes les différences. Notre genre, notre origine ethnique, notre identité sexuelle, nos handicaps, notre religion, nos croyances et nos caractéristiques influencent la manière dont on se présente au monde. Alors quand on juge le physique d'une personne, on juge qui elle est et comment elle se présente aux autres.

Nos mots ont énormément d'impact sur la manière dont les filles perçoivent leur place dans le sport. Avant d'aborder comment communiquer avec elles, il est important de réfléchir à notre propre relation avec notre corps. Après tout, nos pensées et nos paroles au sujet de notre propre corps influencent ce que les enfants ou les athlètes de notre entourage pensent et disent à propos du leur. Demandons-nous simplement : Est-ce que je parle de mon propre corps ou de celui des autres de manière négative en présence d'enfants ou d'athlètes, et quel message est-ce que ça leur envoie ?

Quand on s'adresse aux filles, le but est de les encourager à se concentrer sur leurs capacités physiques, et non pas sur leur apparence. Ce changement de point de vue peut les aider à mieux écouter leur corps et à se focaliser sur leurs performances, au lieu de se soucier de leur image, de suivre des régimes ou de s'entraîner à l'excès.