Optimiser votre temps et vos résultats avec le HIT

Pourquoi le HIT : optimiser votre temps et vos résultats
Coaching et nutrition
Par Kirsty Godso
Comment améliorer votre forme physique, votre force et brûler des graisses, rapidement.
Ce n'est pas un hasard si le HIT fait partie intégrante de mon programme d'entraînement : il permet d'obtenir des résultats impressionnants en peu de temps. Le HIT est non seulement efficace, mais il peut être réalisé n'importe où, sans équipement.
Ajouter des entraînements HIT à votre routine deux fois par semaine suffira à générer une transformation tout en vous protégeant de l'épuisement. Ce type d'exercice maintient le métabolisme élevé après l'effort, ce qui vous permettra de continuer à brûler des calories des heures après votre entraînement. Le HIT est un excellent moyen d'améliorer votre endurance cardio, de renforcer l'ensemble de votre corps, d'augmenter votre masse musculaire maigre et de brûler les graisses.
« Ajouter des entraînements HIT à votre routine deux fois par semaine suffira à générer une transformation tout en vous protégeant de l'épuisement. »
Kirsty Godso
Alors à quoi ressemble cet entraînement absolument génial ? Le HIT ou High Intensity Training (entraînement de haute intensité) consiste à fournir un effort maximum sur une courte durée, à récupérer, puis à répéter l'exercice. Cela vous permet de faire sans cesse grimper votre rythme cardiaque et d'atteindre votre zone d'entraînement maximale. Contrairement à un long jogging à une allure régulière, le HIT consiste à alterner sprint déchaîné et récupération.
Vous avez probablement déjà fait du HIT sous forme de Tabata, d'EMOM (Every Minute on the Minute) et de Dropsets (séries dégressives). Tous ces exercices fun et efficaces font grimper votre rythme cardiaque rapidement ! Les exercices que j'utilise le plus souvent dans mes entraînements, pour les sections où je demande un effort maximum, sont les burpees, les moutain climbers, les sauts groupés et les pompes. Les entraînements HIT intègrent généralement des exercices mobilisant tout le corps et sollicitant en même temps votre force, vos capacités pliométriques et votre système cardiovasculaire.
« J'adore les entraînements HIT parce que je me sens incroyablement libre quand je suis totalement à bout de souffle. »
Kirsty Godso
J'adore les entraînements HIT parce que je me sens incroyablement libre quand je suis totalement à bout de souffle. Je veux me donner à fond pour voir si je peux sans cesse m'améliorer ; c'est aussi un défi amusant et l'occasion de prendre soin de moi. Alors la prochaine fois que vous serez à bout de souffle pendant la section HIT de l'un de mes entraînements, pensez à tous les bienfaits pour votre corps. Au travail ! (en faisant attention à votre posture, bien sûr.)