Notre façon de jouer : le football américain à six

La crise identitaire de Marfa

Qu'il s'agisse de jouer, d'entraîner ou de supporter au bord du terrain, pour les habitants de Marfa, le football américain fait partie intégrante de la ville et de son identité. Avec la réalité de la COVID-19, les locaux sont devenus encore plus conscients de l'importance de maintenir les matchs du vendredi soir, et à quel point il serait facile de voir les portes du stade se refermer à jamais.



Ces dernières années, Marfa s'est développée en oasis du désert pour l'art et la culture : des flots de touristes débarquaient dans ses restaurants gastronomiques, ses hôtels chics et ses expositions décalées. Mais avec la hausse des prix, ces bouleversements ont fait partir les éducateurs, la catégorie ouvrière et les résidents historiques dont les familles vivaient là depuis plusieurs générations. Aucun d'eux n'a vu d'un bon œil la hausse des loyers, les boutiques de luxe et les steaks à 60 USD.



Dans cette communauté très soudée de tout juste 2 000 âmes qui vit à un peu moins de 320 km d'El Paso, le football américain est un sujet de ralliement fondamental pour ses résidents. « Quand vous arrivez en ville, vous voyez les fenêtres peintes, les drapeaux sortis, l'esprit de Marfa qui s'affiche aux couleurs violet et blanc, explique Arturo Alferez, head coach de l'équipe des Shorthorns. On se sent spécial parce qu'on fait partie de tout ça, on participe à exprimer ce que cette ville a de meilleur à offrir. »



Mais en 2011, en conséquence de l'exode de ses habitants de longue date, la ville de Marfa a dû basculer du football américain à 11 au football américain à 6 joueurs.