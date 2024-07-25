Nike lance sa première chaussure de breakdance : la Nike Jam

Nike lancera sa toute première collection de chaussures et de vêtements de breaking à l'été 2024. Une collection signée Futura, artiste célèbre pour ses graffitis urbains originaux. Cette collab met encore plus en avant la performance et reste fidèle au style b-boy et b-girl.

Selon Futura, « le résultat est dingue. La Jam est un nouveau modèle absolument magnifique. On l'a créé de A à Z pour obtenir une chaussure performante et confortable, parfaite pour le breaking. »

La Nike Jam est le résultat de six ans de recherches et de tests réalisés avec des breakers et breakeuses de tous niveaux. Surface lisse, bitume, béton… La chaussure est parfaite pour glisser sur tous les terrains. Elle intègre une semelle intermédiaire en mousse pour plus d'amorti et de protection. Et avec la semelle cupsole en caoutchouc et la sensation proche du sol, les breakers et breakeuses peuvent tout donner.

Conçue pour la performance et le quotidien, la Nike Jam est à la fois fonctionnelle et stylée. Les trois coloris Nike Jam affichent des éléments qui rendent hommage aux origines de ce sport. Le coloris noir/gomme s'inspire des platines et des micros que les DJ et MC utilisent pour mettre l'ambiance. Pour le coloris brun clair/noir, l'inspiration nous vient du carton utilisé pour faire du breaking et se protéger les mains sur les surfaces irrégulières. Le coloris noir/blanc, créé en partenariat avec Futura, s'inspire de sa célèbre Break Train de 1980.