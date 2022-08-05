Les meilleurs gants Nike Football à porter cette saison

Les meilleurs gants Nike Football américain à porter cette saison
Guide d'achat
Que vous recherchiez des modèles adhérents, respirants ou ajustables, découvrez la technologie des gants Nike Football américain qui peut faire passer votre jeu au niveau supérieur.
Donner le meilleur de soi-même sur le terrain de football américain requiert du dévouement et de la préparation. La musculation, les exercices de jeu de jambes et une bonne alimentation ne sont que quelques-uns des éléments qui vous permettront d'améliorer votre jeu.
Et quand vient le jour du match, il est important d'avoir le bon équipement, en particulier des gants bien ajustés (en fonction du poste que vous occupez). Découvrez les meilleurs gants de football américain Nike à porter cette saison et en quoi ils peuvent vous aider à optimiser vos performances sur le terrain.
Contenu apparenté : Les différents postes au football américain : guide du débutant)
Les meilleurs gants Nike Football américain
1.Pour tenir le ballon : gants de football américain Nike D-Tack
Pour les running backs, il est essentiel d'avoir du rembourrage sur l'extérieur des mains pour amortir les coups reçus lorsque vous évitez les plaquages et que vous cherchez à passer la défense. Les gants Nike D-Tack protègent l'extérieur des mains grâce à un rembourrage, pour protéger vos mains porté après porté.
De plus, ils offrent un avantage majeur lorsqu'il s'agit de conserver le ballon : les paumes sont composées à 24 % de caoutchouc, ce qui offre une surface naturellement adhérente pour attraper les balles en toute sécurité tout au long de la saison, même dans des conditions humides.
2.Pour les prises à une main : gants de football américain Nike Vapor Jet
Les prises à une main des superstars du football américain requièrent des qualités athlétiques, de l'habileté et du talent. Et le port d'une excellente paire de gants de football américain peut également s'avérer utile. Un gant de receveur Nike Football américain intégrant la technologie Magnigrip+, tel que le Nike Vapor Jet 7.0, est composé d'un mélange de polyester de silicone et d'élasthanne.
Lorsque vous les portez, ces gants extensibles offrent liberté de mouvement et souplesse au niveau des doigts. Mais une fois le ballon en main, ils apportent l'adhérence dont vous avez besoin pour gagner le match.
Les perforations aux doigts procurent également une respirabilité optimale, et le poignet réglable permet d'ajuster la tenue.
3.Pour garder les mains au chaud : gants de football américain Nike Sideline
Si vous ne sentez plus vos doigts, vous aurez peu de chance de sentir le ballon entre vos mains. Lorsque les températures se rafraîchissent sérieusement et que vous attendez de revenir sur le terrain, enfilez une paire de gants Nike Sideline pour garder vos mains bien au chaud.
Doublés en tissu Fleece, ils procurent une chaleur optimale et la paume est composée de cuir résistant en peau de mouton. Le strap réglable au poignet vous protège également du froid.
4.Pour les plus jeunes : les gants de football américain Nike Superbad et Nike Shark
Les gants Nike Vapor Jet et Nike D-Tack sont disponibles en tailles pour enfant, pour qu'ils puissent s'équiper comme les pros. Et pour les modèles réservés aux enfants, vous pouvez opter pour les gants Nike Superbad et Nike Shark.
Les deux modèles sont dotés de la matière Magnigrip sur les paumes des mains pour assurer une bonne réception du ballon. Le gant Nike Superbad intègre aussi une couche de rembourrage souple et léger à l'arrière de la main et des doigts. Laissez votre athlète en herbe choisir le modèle qui lui convient le mieux pour qu'il ou elle se sente au top sur le terrain.
Rédaction : Greg Presto