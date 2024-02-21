Le meilleur short de running Nike pour homme

Les meilleurs shorts de running Nike pour homme
Guide d'achat
Trouve ton rythme de course avec cette sélection de modèles.
Les meilleurs shorts de running font des miracles. Respirants et souples, ils facilitent les mouvements sans sacrifier le maintien ni le rangement. Sprints. Marathons. Nike a tout ce qu'il faut avec des modèles fendus, amples, ajustés et à poches.
Les caractéristiques clés
Voilà les principales qualités d'un short parfait :
- Il sèche vite et limite les frottements avec un tissu anti-transpirant, comme du polyester.
- Son tissu souple (comme l'élasthanne) et ses fentes latérales ne bloquent pas le mouvement.
- Il a un cordon de serrage à la taille pour trouver le bon équilibre entre confort et maintien.
- Il a des poches pour le rangement.
- Il intègre un sous-short en mesh qui maintient bien ou une doublure de compression ajustée.
Les meilleurs shorts de running pour homme
Si ton short actuel n'est pas à la hauteur, fais le plein parmi cette sélection. Ils t'aideront à tenir la distance sur la piste, les sentiers ou la route.
Le meilleur short de running fendu : le short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 10 cm Nike AeroSwift pour homme
Trouve ton rythme de course avec ce modèle d'exception. Fentes sur les côtés. Tissu tissé extensible dans les quatre directions. Longueur d'entrejambe de 10 cm pour une amplitude de mouvement complète. Technologie anti-transpirante Nike Dri-FIT ADV pour rester au sec. Doublure en maille pour le maintien. Il a tout ce qu'il faut. Pour un ajustement parfait, règle le cordon élastique et la taille Flyvent en mesh. Et range ton téléphone, tes gels et tes snacks dans les cinq poches.
Idéal pour le trail : le short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm Nike Trail Second Sunrise pour homme
Ce short fendu de 13 cm est épuré, mais ne sacrifie pas le rangement pour autant. Ses sept poches (certaines ouvertes, d'autres à zip) sont idéales pour ranger toutes tes affaires, de ton équipement à ton téléphone en passant par tes clés. Tissu respirant et anti-transpirant en polyester et élasthanne. Taille élastique à cordon. Sous-short. Tout est conçu pour le confort et le maintien quand tu cours sur les sentiers.
Si tu cherches une couple ample : le short non doublé Dri-FIT 18 cm Nike Unlimited pour homme
Même s'il n'est pas aussi aérodynamique, ce short de running de 18 cm est plus couvrant. Avec sa coupe plus large et son cordon à la taille, il te suit dans tes séances de running, de training ou de yoga. Son tissu anti-transpirant en polyester et élasthanne te garde au sec. Bouge librement grâce au tissu tissé extensible dans les quatre directions et les fentes latérales sur l'ourlet. Range tes affaires dans les trois poches et utilise la boucle intérieure pour les clés.
Un legging au top : le legging de running mi-long avec sous-short intégré Dri-FIT Nike Fast pour homme
Pour une coupe plus ajustée, opte pour ce legging mi-long. Le tissu Dri-FIT anti-transpirant en maille extensible réduit les irritations, et le sous-short et la taille élastique à cordon maintiennent bien pour un ajustement parfait. Range ton téléphone et tout ce dont tu as besoin dans les trois poches et concentre-toi sur ton run.
Pour tenir la distance : le legging de running mi-long Dri-FIT Nike Trail Lava Loops pour homme
Autre option de choix pour les trails et les marathons, ce legging mi-long te maintient bien avec sa doublure et sa sensation de compression. Le tissu Dri-FIT extensible et léger te garde au sec tout en te laissant une liberté de mouvement totale. Autre aspect essentiel pour les courses de fond : tu auras de la place pour tous tes essentiels. Ce modèle compte pas moins de huit poches pour ranger ta gourde, tes gels, tes snacks, ton téléphone et bien plus encore.
Pour les sprints : le short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm Nike Track Club pour homme
Atteins ta vitesse maximale avec ce classique anti-transpirant. Fentes latérales. Tissu polyester-élasthanne léger et extensible. Longueur d'entrejambe de 8 cm. Bouge librement en étant bien maintenu grâce à la doublure et range toutes tes affaires dans les trois poches. Avec les empiècements latéraux tissés et les logos Nike Track Club et Swoosh, tu auras un super look sur les pistes. Et la taille élastique à cordon assure un ajustement parfait.
Questions fréquemment posées
Quel type de short est idéal pour le running ?
Un short de running pour homme doit avoir un revêtement extérieur léger, une doublure intérieure confortable qui maintient bien et des poches. Il doit être fabriqué dans un mélange de tissu anti-transpirant (comme le polyester) et de tissu souple (comme l'élasthanne).
Quels sont les meilleurs shorts pour la course de fond ?
Privilégie les tissus anti-transpirants et opte pour un legging mi-long ou un short fendu avec un entrejambe plus court pour réduire les irritations. Choisis des modèles avec suffisamment de poches.
Qu'est-ce qui est mieux pour courir ? Les shorts ajustés ou amples ?
Ajusté ou ample, ça dépend de tes préférences personnelles. Si tu cherches la vitesse, opte pour un short fendu avec un entrejambe le plus court possible. Les shorts ajustés, eux, ne seront pas trempés quand il pleut. Autres avantages : ils peuvent avoir un effet de compression (pour activer les muscles et stimuler la circulation sanguine), ils couvrent davantage et ils réchauffent les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Les shorts longs et amples sont plus susceptibles de te ralentir et d'entraver tes mouvements.
Est-ce que je dois choisir un short de running doublé ou pas ?
Vois ce qui est le plus confortable pour toi. Si tu es fidèle à ta marque de sous-vêtements, opte pour un modèle non doublé. Mais sache que les modèles doublés sont plus efficaces. Comme tu n'as pas besoin de mettre de sous-vêtement, tu t'habilleras plus vite et tu auras moins de linge à laver. En plus, les doublures intégrées ont des propriétés anti-transpirantes et assurent parfois une fonction de compression. Si tu choisis un short de running doublé, assure-toi que la doublure est confortable.
Rédaction : Dina Cheney