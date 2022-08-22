Les meilleurs bandeaux Nike pour le running
Conseils mode
Limitez les distractions lors de votre séance de running avec ces bandeaux anti-transpiration légers Nike.
À l'heure d'investir dans son équipement de running, faites un choix malin et économique en optant pour un bandeau de bonne qualité. Les bandeaux destinés au running retiennent les cheveux et la transpiration pour garder le visage et les yeux dégagés, permettant ainsi de rester concentré sur les kilomètres à avaler.
Découvrez dans cet article les caractéristiques du bandeau idéal pour le running et notre sélection de bandeaux Nike.
Quels sont les meilleurs bandeaux Nike pour le running ?
Nike conçoit ses bandeaux pour aider les athlètes dans tous types de sports et d'activités : ils sont donc faits pour supporter un flux continu de mouvement et de transpiration.
Les meilleurs bandeaux pour le running sont ceux qui contiennent des matières anti-transpiration, qui absorbent rapidement la sueur du visage avant qu'elle ne perle dans les yeux. Ils ont aussi été pensés pour bien tenir sur la tête, sans causer de pressions ni glisser en plein running.
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1.Meilleur bandeau de running pour absorber la sueur : bandeau Nike Fury
Si vous vous préparez à un effort particulièrement intense, le bandeau Nike Fury est fait pour vous. Épais et élastique, ce modèle absorbe la sueur avant qu'elle ne vous coule sur le front ou dans les yeux. La technologie Nike Dri-FIT évacue efficacement la transpiration pour accélérer son évaporation.
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2.Meilleur bandeau de running pour retenir les cheveux : bandeau Nike Skinny (pack de 8)
Pour les athlètes aux cheveux longs, les bandeaux Nike Skinny aident à garder toutes les mèches hors du visage. Ces bandeaux de diverses couleurs sont si fins et légers que vous les sentirez à peine. Ils sont fabriqués en matière élastique durable avec des éléments en silicone pour ne pas glisser.
3.Meilleur bandeau de running extra adhérent : bandeau Nike classique (pack de 6)
À peine plus épais que les bandeaux Nike Skinny, les bandeaux Nike classiques sont parfaits pour le running avec leur matière élastique souple et leurs éléments en silicone pour bien tenir en place. L'épaisseur supplémentaire assure une sensation de confort et de sécurité autour de la tête.
4.Meilleur bandeau de running pour enfant : bandeau Nike Swoosh Big Kids (pack de 6)
Les bandeaux Nike Swoosh Big Kids sont faits pour les enfants qui courent sans cesse d'une activité à l'autre. Chaque bandeau coloré est composé d'un élastique texturé et d'une bande d'adhérence en silicone. Ces bandeaux se lavent à la main, pour en avoir toujours un propre rapidement.
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5.Meilleur bandeau de running ajustable : foulard Nike Dri-FIT
Comme beaucoup d'autres bandeaux de running Nike, le foulard Nike Dri-FIT adopte la technologie anti-transpiration Nike Dri-FIT. L'avantage supplémentaire de celui-ci, c'est son nœud ajustable lui permettant d'être exactement à votre taille. Si l'ajustement des autres bandeaux ne vous satisfait jamais tout à fait, essayez ce modèle et serrez-le juste comme il faut.
6.Meilleur bandeau de running pour miser sur le confort : bandeau texturé Nike Twist Knot
Le bandeau texturé Nike Twist Knot vous garantira un style unique et une grande sensation de confort. Il est orné d'un nœud torsadé à l'avant qui se place confortablement au-dessus du front. Fabriqué dans un tissu mélangé doux et respirant, il facilite une transition tout en douceur entre un long run et la phase de récupération après l'effort.
Rédaction : Julia Sullivan, coach personnelle certifiée par l'ACE.