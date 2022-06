Les meilleures chaussures de running Nike pour Enfant

La Nike Free RN est conçue pour les enfants qui adorent courir pieds nus. Cette paire est souple et dotée de profondes rainures dans la semelle pour offrir une sensation de connexion naturelle entre le pied et le sol lorsque votre enfant marche ou court. L'amorti léger et souple sous le pied et le col rembourré garantissent un confort optimal pour jouer toute la journée. La languette au talon permet un retrait facile de la chaussure. Le cuir et le mesh au niveau de l'empeigne offrent l'équilibre parfait entre respirabilité et résistance. Disponible pour les bébés et les enfants plus âgés (pointures 17 à 40), cette chaussure basse polyvalente est idéale pour aller à l'école, jouer, et plus encore.