B-girl India : Lettre à ma future moi

Je ne sais pas où tu es actuellement, ni pour quelle raison tu y es. Mais une chose est sûre : toute la famille et les potes sont là, juste à côté (ou alors, ils viennent de t'envoyer un message sur Insta).



Le breaking, c'est notre passion, mais il n'y pas que ça dans la vie. Et ça, c'est tellement cool ! Être moi-même et être là pour les personnes que j'aime a toujours été une priorité. Et ça ne risque pas de changer.