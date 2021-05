Le souhait de représentation des femmes musulmanes

Comment les convictions que vous partagez en tant que jeunes femmes musulmanes influencent-elles votre approche créative ainsi que votre production ?



Zeinab : L'Islam nous apprend à être bienveillants, empathiques et accueillants envers tous. Toute personne qui entre dans la mosquée est accueillie à bras ouverts, et ma famille m'a toujours appris à être ouverte à tous. Dans les piliers de l'Islam, la zakat, un paiement obligatoire à la charité, est un moyen pour que les soins communautaires soient vraiment ancrés dans notre foi.



Lamisa : Je lisais un livre qui explique que les personnes d'origines ethniques et marginalisées se comprennent mutuellement tout simplement, et ce sans explication. Je n'ai pas à vous expliquer pourquoi je ne bois pas d'alcool, pourquoi mes parents veulent que je rentre avant 21 heures, pourquoi je ne m'habille pas d'une certaine manière. J'ai trouvé un réel réconfort dans le fait que l'Islam permette de se reconnaître à travers une identité commune et offre une compréhension de mes pairs, que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs.



Vous vous êtes rencontrées toutes les trois sur Instagram, vous avez d'abord lancé le compte Muslim Sisterhood, et vous avez accumulé un nombre important de contacts, sans aucune restriction de lieu ou de langue. Comment maintenir votre fascinant sentiment de solidarité féminine en ligne et amplifier les voix hors ligne ?



Zeinab : Les réseaux sociaux ont été pour nous un outil qui nous a permis de trouver nos pairs. Le grand événement qui a amené notre communauté en ligne dans un espace « réel » a été le lancement de notre magazine, auquel ont assisté plus de 200 personnes. C'était dingue : des cocktails sans alcool vraiment géniaux, un endroit pour prier, des personnes incroyables et des DJ musulmans.



Lamisa : Si nous bénéficions d'un tel soutien, c'est parce que nous venons d'un espace véritablement authentique. Ce sont littéralement des femmes musulmanes qui créent des images pour les femmes musulmanes. Instagram nous a donné une plate-forme où nous pouvons examiner la vie des gens et comprendre qu'ils nous ressemblent, ce qui vous donne un sentiment de communauté au-delà de l'espace et de la géographie.



Trois ans plus tard, comment le collectif Muslim Sisterhood remet-il en question des attitudes dépassées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté musulmane ?



Zeinab : Nous démantelons la représentation avec notre travail en donnant la priorité aux talents des personnes noires, musulmanes et de couleur. Nous nous concentrons sur les personnes et l'équipe qui se trouvent derrière les photos, et pas seulement sur les personnes qui sont plaquées sur un panneau d'affichage, ce qui crée de nouvelles opportunités en dehors du regard blanc et des structures linéaires ou normatives. Les choses se sont naturellement développées. Un moment vraiment clé a été l'organisation des ateliers de danse du ventre, de création de magazine et de fabrication d'encens. C'était incroyable d'engager des femmes musulmanes pour organiser leurs premiers ateliers.



Lamisa : Au départ, nos images témoignaient de notre éducation dans le centre-ville de Londres et revendiquaient cette esthétique. Nous prenions donc des photos dans des lieux comme Brick Lane et Brixton, des lieux qui étaient des centres communautaires et culturels mais qui étaient victimes de la gentrification. Nous avons posé dans des magasins halal, des marchés et des libre-services de gros, et les oncles qui nous ont accueillis dans leurs magasins nous ont vraiment soutenus : « N'oubliez pas de nous identifier sur Instagram ». L'année dernière, lors d'un shooting de marque, nous sommes retournées à ce libre-service de gros et nous y avons de nouveau pris des photos. Il y avait là quelque chose qui bouclait vraiment la boucle et qui était sain.



Zeinab : Nous avons été invitées à passer sur la chaîne Islam Channel [basée au Royaume-Uni], que ma mère et mes tantes regardent. C'était incroyable parce que nous avons pu parler à notre communauté, en particulier aux anciens, et promouvoir sur notre Instagram la solidarité ainsi que la diversité qu'une femme musulmane et une personne non binaire représentent.