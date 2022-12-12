Le look Nike FC : Nicole
Culture
La créativité de Nicole transparaît toujours, qu'il s'agisse de l'équipe de foot amateur qu'elle a fondée, de ses créations artistiques pleines d'audace ou de son style personnel.
« Au-delà de la coupe » est une série explorant la fusion du style personnel et de l'identité de créatifs en pleine ascension.
« Footeuse de cœur avec une touche it-girl » : c'est ainsi que Nicole Chui résume son style personnel par e-mail. Nous avons immédiatement su que nous voulions la rencontrer.
Elle a grandi en jouant au football à Hong Kong, puis a redécouvert la passion du ballon rond grâce aux Zines après s'être installée à Londres. Aujourd'hui, Nicole considère que le sport est une source d'inspiration dans tous les aspects de sa vie, de son art à ses vêtements, en passant par son équipe de foot amateur et la communauté inclusive qu'elle a cofondée.
« Quelqu'un a décrit mon look comme étant "toujours prête à jouer au foot", explique Nicole. Sans que ce soit intentionnel, il y a toujours un élément sportif dans ce que je porte ». Et l'artiste brodeuse aime mélanger et assortir cet élément avec des couleurs vives et des textures inattendues.
Nous avons rencontré Nicole près de son appartement dans l'est de Londres, dans une mercerie qu'elle fréquente. Pour nous, elle a essayé des modèles de nos dernières collections d'équipes nationales. Fais défiler la page vers le bas pour voir comment elle associe sans problème les tenues de foot aux pièces préférées de sa propre garde-robe.
Fais preuve de créativité
« Mon [art de la broderie] est voyant, tape-à-l'œil, et se fond dans ce que j'aime porter. Le maillot violet des Pays-Bas était mon préféré, avec mon pantalon orange. C'est comme ça que je porterais un maillot, et la couleur me correspond vraiment. »
« Commence petit. Commence avec tes amis, puis fais grandir le projet sur ces bases. Si tu crées un espace pour réaliser quelque chose d'important, les gens suivront. »
Nicole
Créatrice, artiste brodeuse, co-fondatrice du Baesianz FC
Au-delà des frontières
« Hong Kong ne participe généralement pas aux [tournois mondiaux], donc je ne me sens pas attachée à une équipe en particulier. Pour moi, porter un maillot dépend de la tenue que je me constitue, d'une palette de couleurs, ou de comment je me sens. »
Tendance et fonctionnel
« J'adore combiner une salopette et une jupe à cause du mélange de textures. Ce look est tellement fun, il représente la joie que je ressens dès que je suis avec le Baesianz FC. »
Photographie : Elliot James Kennedy
Stylisme : Coco Mell
Entretien : Grace Gordon