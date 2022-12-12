Le look Nike FC : Nicole

« Quelqu'un a décrit mon look comme étant "toujours prête à jouer au foot", explique Nicole. Sans que ce soit intentionnel, il y a toujours un élément sportif dans ce que je porte ». Et l'artiste brodeuse aime mélanger et assortir cet élément avec des couleurs vives et des textures inattendues.



Nous avons rencontré Nicole près de son appartement dans l'est de Londres, dans une mercerie qu'elle fréquente. Pour nous, elle a essayé des modèles de nos dernières collections d'équipes nationales. Fais défiler la page vers le bas pour voir comment elle associe sans problème les tenues de foot aux pièces préférées de sa propre garde-robe.