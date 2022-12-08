Le juicing est-il bon pour la santé ? L'avis de spécialistes en diététique
Nutrition
Des spécialistes de la nutrition reviennent sur les bienfaits des jus et tordent le cou aux idées reçues.
Les tendances vont et viennent dans le domaine de la santé et du bien-être, et le juicing ne fait pas exception à la règle. Au fil des années, cette pratique n'a cessé de gagner (et perdre) en popularité. Et même si le juicing comporte des bienfaits, d'autres croyances populaires autour de cette pratique n'ont jamais été prouvées scientifiquement.
Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le juicing, son nom résume bien le concept. « C'est le fait d'extraire ou de retirer le jus d'un fruit ou d'un légume et de jeter généralement le reste de l'aliment, y compris la pulpe, les fibres, les graines et la peau », indique Maya Feller, diététicienne et nutritionniste certifiée. Mais le juicing est-il vraiment bon pour la santé ? Et ses prétendus bienfaits valent-ils vraiment tout ce battage médiatique ?
Les diététiciennes Maya Feller et Brittany Modell te racontent tout dans cet article. Tu y découvriras les bienfaits du juicing et ses potentiels risques.
Le juicing est-il bon pour la santé ?
Pour faire court, la réponse est oui. Mais il y a quelques pièges à éviter.
« Le juicing fait partie des habitudes alimentaires de nombreuses cultures depuis des centaines d'années, explique Maya Feller. Cela peut être une manière rapide et efficace de s'hydrater et de consommer une bonne dose de micronutriments. »
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Cela dit, les deux diététiciennes mettent en garde sur le fait que le juicing ne doit pas être la seule source de nourriture. Ces jus doivent uniquement compléter les repas car, seuls, ils n'apportent pas suffisamment de calories ou de nutriments. Maya Feller explique que le principal problème avec le juicing, c'est qu'il n'offre pas un apport équilibré de macronutriments, de glucides, de lipides et de protéines.
« Les macronutriments sont les nutriments dont nous avons besoin en grandes quantités pour survivre, résume la diététicienne. Mais les jus ne contiennent pratiquement que des glucides ; le fait de se nourrir uniquement de jus entraîne donc un manque de protéines et de lipides. La pratique du juicing consiste également à retirer les fibres, un composant de nombreux aliments végétaux qui a d'incroyables vertus. »
En plus d'apporter une sensation de satiété et d'améliorer la digestion, les fibres présentent une foule de vertus pour la santé. Elles réduisent notamment le risque de maladies cardiaques, de diabète et d'hypertension.
Les 3 bienfaits potentiels du juicing
1.C'est une manière rapide de consommer des nutriments
Brittany Modell indique que l'un des avantages majeurs du juicing, c'est qu'il te permet d'intégrer de manière facile et (souvent) pratique des fruits et légumes dans ton alimentation. Tu peux faire tes propres jus maison ou acheter des jus en bouteille. Les deux sont de bonnes options, affirme Brittany Modell. C'est simplement une question de préférence et de budget. Si tu optes pour les jus vendus dans le commerce, Maya Feller t'encourage à lire les étiquettes de valeurs nutritionnelles. Attention aux sucres ajoutés inutiles !
2.Les jus sont riches en vitamines et en minéraux
Le juicing (à savoir le fait de passer des fruits et/ou des légumes dans un extracteur de jus) offre également un concentré de vitamines et de minéraux. En variant les fruits et légumes utilisés, ces jus t'apporteront tout un éventail de nutriments, chacun possédant ses propres bienfaits.
« Par exemple, le jus de betteraves est riche en nitrates, qui ont un effet bénéfique sur la tension artérielle. Le jus de canneberge, lui, permet de prévenir les infections urinaires. Et le jus de griotte, on l'utilise pour récupérer après une activité physique intense et prolongée », explique Maya Feller.
Brittany Modell souligne cependant qu'aucun jus n'est supérieur aux autres ou « meilleur pour la santé », car tous les aliments ont des vertus.
3.Le juicing contribue à l'hydratation
L'un des bienfaits indiscutables du juicing, c'est l'hydratation.
« Les jus sont principalement composés d'eau et contiennent quelques glucides. Cela permet d'hydrater les cellules plus efficacement que l'eau plate », précise Maya Feller.
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Tordre le cou aux idées reçues
Certains des bienfaits que l'on prête au juicing sont trop beaux pour être vrais. Pour Maya Feller, ils ne reposent en effet sur aucune recherche légitime.
Par exemple, les deux diététiciennes indiquent qu'aucune preuve ne permet d'affirmer que les nutriments contenus dans les fruits et légumes consommés sont mieux absorbés en jus qu'en entier. L'idée que les jus auraient un pouvoir détoxifiant et purifiant sur le corps est également fausse.
Les risques liés au juicing
Même si le juicing offre certains bienfaits, il comporte également quelques risques. Pour commencer, les jus fraîchement pressés peuvent devenir un nid à bactéries responsables d'intoxication alimentaire s'ils ne sont pas consommés immédiatement.
« Si vous faites vous-même votre jus, ne préparez que la quantité que vous pouvez consommer tout de suite. Des bactéries nocives peuvent se développer rapidement dans un jus fraîchement pressé, explique Brittany Modell. Quand vous achetez des jus frais industriels, essayez d'opter pour des produits pasteurisés pour limiter la possibilité de développement de bactéries nocives. »
Maya Feller déconseille également de consommer trop de jus à la fois car le fructose (à savoir le sucre) contenu dans le jus peut rendre les selles plus liquides et entraîner des diarrhées. Elle souligne également le fait que certains jus peuvent potentiellement interagir avec les médicaments. Par exemple, le jus de pamplemousse peut interférer avec certains médicaments contre le cholestérol, l'hypertension et l'anxiété. Alors si tu songes à faire des cures de jus, parles-en d'abord à ton médecin pour connaître les éventuelles interactions.
Le juicing n'est pas forcément une bonne option non plus pour les personnes ayant des problèmes de glycémie comme du diabète. « Le fait de boire uniquement un jus en guise de repas sans incorporer de protéines ou de lipides peut entraîner une hausse de la glycémie et ne vous rassasiera pas longtemps », prévient Brittany Modell. De manière générale, une glycémie constamment élevée (ou des pics de glycémie) augmente le risque de complications sérieuses au niveau de la santé.
En conclusion
Les jus peuvent être un bon complément aux repas et ils sont une excellente manière d'augmenter sa consommation quotidienne de fruits et légumes. Maya Feller explique que certaines personnes avec qui elle travaille choisissent de boire un jus de légumes par jour, tandis que d'autres aiment boire un jus fait à partir d'un mélange de légumes verts et de fruits quelques fois par semaine.
« L'important, c'est de trouver l'équilibre de fruits et de légumes que vous [aimez] et de garder à l'esprit que c'est un complément à vos repas et que ça ne les remplace pas », précise Maya Feller. Et si ce n'est pas ton truc, ce n'est pas grave. Brittany Modell affirme que si ton alimentation quotidienne t'apporte suffisamment de nutriments, pas besoin de boire de jus pour satisfaire tes besoins nutritionnels.
Rédaction : Jessica Estrada